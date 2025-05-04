Özgür Özel’den Mesnevi’li İhlal Uyarısı!

POLİTİKALARA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’si ile sesleniyorum; ‘Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek'” ifadelerini kullandı. Özel, ayrıca tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Konya’da Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştu.

YANLIŞ UYGULAMALARA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Özgür Özel, miting öncesinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğer gerçekten işlenmiş bu suç olsaydı, her gün televizyonlarda onu izliyor olacaktık. Ama maalesef bir gerçek ki ortada suç falan yok” sözleriyle hukuksuzluğa dikkat çekti. Yavaş, sözlerine devam ederek, “O haksızlıklar Ekrem Başkan’a yapılıyor diye benzeri sorunları seyrederseniz, yarın birisi sizin kapınızı çalacak” dedi.

KÖTÜLÜĞE RAĞMEN DOST ELİ UZATMAYA HAZIRIZ

İl Başkanı Bekir Yaman, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olduğu Marmara Cezaevi’nden yazdığı mektubu paylaştı. Özgür Özel, ayrıca tutuklu olan kişilere dair düşüncelerini açıklayarak, “Bana sorarsanız, eğer başkaca kusurları, başkaca tehlikesi, sabıkası yoksa o kişilerin dahi serbest kalmasını isterim. Kimse kötü olsun istemem. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız” dedi.

DEPREM MESELESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Özgür Özel, “Dün soruyor bana, ‘Ey diyor CHP Genel Başkanı, deprem içinde ne yaptın?’ Ben ana muhalefet lideriyim. Bütün belediyelerimi kentsel dönüşüm için, dirençli kentler için elbette talimatlandırdım. Ama esas ben ne yaptım?” ifadelerini kullandı. Özel, Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çekerek “Deprem bakanlığı kur ve bizden bakan yardımcısı iste. Siyasi partilerle ortaklık yapalım, bu meseleyi siyasetin içinde değil, üstünde tartışalım” dedi.

DARBELER İSKAN EDİLEBİLİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına değinen Özgür Özel, “Bazen, darbeler askerden gelmez. Bazen de böyle sivillerden gelir. Darbe her zaman kamuflajla gelmez” açıklamasıyla hukukun çiğnendiğini vurguladı. Özel, “Bu darbenin karargahı Beştepe’dir, Saraydır” şeklinde ifade etti. Ayrıca, devletin televizyonunun haksızlıklarına dikkat çekerek, “Günü gelince bunun hesabını soracağız” dedi.

MEVZU HALİNE GETİRİLEN SORUNLAR

Mesnevi’ye atıfta bulunarak, “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun? Ben buradan Sayın Erdoğan’a şunu hatırlatıyorum, kuyu kazma ki kazdığım kuyuya düşmeyesin” diyen Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gücünü halktan aldığını belirtti. Sonrasında, Erdoğan’ın yurt dışındaki görüşmeleri ile ilgili eleştirilerde bulunarak, dünya gündemindeki meseleleri de sıraladı.

KKTC’YE YAKLAŞIM TARZI

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde açtığı külliyeyle ilgili eleştirilerini dile getirerek, “Biz, Türki Cumhuriyetler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanısın diye çalışırken, Türki Cumhuriyetler Güney Kıbrıs’ı tanıyor” dedi. Özel, bu durumu Türkiye’nin dış politikası açısından eleştirdi.

UMUTLA GELECEĞE BAKILMALI

Özgür Özel, konuşmasının sonunda, “Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günün sonunda Konya’dan büyük umutlarla adayımıza selamlarla, Konya’dan adalete olan inancımız” diyerek mitingini tamamladı.