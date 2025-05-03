Özgür Özel’den Mesnevi’li Uyarı: Sıran Gelince Geçecek!

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’si ile sesleniyorum; Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek” dedi. Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Konya’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. Özel’den önce konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğer gerçekten işlenmiş bu suç olsaydı, her gün televizyonlarda onu izliyor olacaktık. Maalesef bir gerçek ki ortada suç falan yok” ifadelerini kullandı.

HAKSIZLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Yavaş, rakipleri tek tek yok etme gayretinin olduğunu belirtti ve “Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak, bu ülkeyi daha güzel yönetirim diye ortaya çıkmak suç mu?” ifadelerini kullandı. Haksızlıklar yapılmasına karşı durulması gerektiğini dile getiren Yavaş, “Sevgili Konyalılar, bu haksızlıklar yapılıyor. Haksızlık karşısında susan birisi şeytandır” dedi. İl Başkanı Bekir Yaman, İmamoğlu’nun Yazdığı mektubu paylaştı ve destek çağrısında bulundu.

HUKUKSUZLUKLAR ÜZERİNE YORUMLAR

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmasında, “Bana sorarsanız, eğer başkaca kusurları, başkaca tehlikesi, sabıkası yoksa o kişilerin dahi serbest kalmasını isterim. Kimse kötü olsun istemem. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız” dedi. Bu açıklamalarının yanı sıra Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, “Türkiye deprem ülkesi. Deprem bakanlığı kurulması gerektiğini söyledim” şeklinde konuştu.

DARBENİN TANIMI

Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasını değerlendirirken, “Bazen, darbeler askerden gelmez. Bazen de böyle sivillerden gelir. Darbe, her zaman kamuflajla gelmez. Bugünkü darbenin karargahı Beştepe’dir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yapılan iftiraların bir silah olduğunu ve bunun yaralayıcı olduğunu vurguladı.

Özgür Özel, Mesnevi’den bir alıntı yaparak “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun?” diyerek haksızlık karşısında durmanın önemini vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun kendinden emin duruşunu sürdüğünü belirten Özel, genel olarak siyasi durumla ilgili endişelerini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN SİYASİ DURUMU

Özel, Erdoğan’ın yurt dışındaki görüşmelerine de değinerek, “Meloni kendisine teşekkür etti ama Konyalıların teşekkür etmesi lazım. Dünya kadar sığınmacı buraya geldi” dedi. Ek olarak, Trump’ın açıklamalarına dikkat çekerken, Filistin davasının Türkiye için önemine vurgu yaptı. “Bunu, Netanyahu ile birlikte oraya çökecekler” dedi.

KIBRIS VE ERDOĞAN’IN POLİTİKASI

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’de yaptığı açılışla ilgili olarak, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yapmış, ama Türki Cumhuriyetler, Güney Kıbrıs’ı tanıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin mevcut siyasi tutumunu eleştiren Özel, Türkiye’nin uluslararası arenada daha etkili bir pozisyonda olması gerektiğini vurguladı.

SON SÖZLER

Özgür Özel, tamamlayıcı olarak “Ömrümüz boyunca unutmayacağımız bir günün sonunda Konya’dan büyük umutlarla ayrılıyoruz” dedi ve Erdoğan’a yönelik olarak tekrar Mevlana’nın Mesnevi’sinden alıntı yaptı.