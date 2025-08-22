Özgür Özel’den “Organize Kötülük” Açıklaması

ÇELİK’İN TEPKİSİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında kullandığı “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadelerine sert bir yanıt verdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde ifade etti: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor. Özgür Özel Ak Parti’mize “organize kötülük örgütü” demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş. Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip.”

CHP’NİN GEÇMİŞİ VE GÜNÜMÜZ

Çelik, eleştirilerine devam ederek, “Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur” dedi. Aynı zamanda, “Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir” ifadesini kullandı. Çelik, “Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan ‘organize demokrasi düşmanlığı’ CHP siyaseti olarak markalaşmıştır” diyerek, parti içerisindeki sorunlara dikkat çekti. Özgür Özel’in yaptığı açıklamalarda, CHP’nin geçmişteki hatalarını Ak Parti’ye yüklemesinin hadsizlik olduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere verdiği demeçte, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarına yönelik görüşlerini dile getirdi. “Yani buyursun açıklasın” diyen Özgür Özel, “Kuşadası falan bir iki şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın” ifadelerini kullandı. Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış” dedi. Bunun yanı sıra, “Bu parti korkusuzların partisi ama kendinden emin olmayanların, korkanların ve o korkuyla birlikte parti değiştirenlerin durumunu Aydın’da meydan tetkik etti zaten” şeklinde konuştu. Özlem Çerçioğlu’nun durumuna dikkat çekerek, “Allah kimseyi onun düştüğü duruma düşürmesin” dedi.