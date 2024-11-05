“Özgür Özel’den Seçim Uyarısı: Esenyurt ve Mardin”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ANAYASA TARTIŞMALARINA ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Türkiye ve CHP için üç büyük saldırı olduğunu belirtti. İlk olarak, TBMM aracılığıyla bir anayasa masası kurulup tartışmaların başlatılmasına değindi. Mevcut anayasaya uymayan durumların geçerli olamayacağını ve “AİHM kararları uygulanmadan, Gezi Davasında tutuklananlar özgürlüklerine kavuşmadan bu kapıyı çalmayın” dedi. Bu tartışmaların, anayasa konusunu yeniden ülkenin gündemine almak amacı taşıdığını ifade etti.

KAYYUM UYGULAMALARI VE SORUNLAR

Kürt sorununa dair olarak, Meclis’in bu sorunun çözüm adresi olduğunu belirtti. Sorunun toplumsal mutabakatla giderileceğini vurguladı. Yerel seçimlerde İstanbul’un önemli ilçesine kayyum atanmasını eleştirdi ve bu sürecin dolambaçlı bir yol olduğunu kaydetti. İktidarın, yerel seçimlerde birinci olan partiye kayyum atanmasının, iktidarın kendi tuzaklarının bir sonucu olduğunu ifade etti. “Esenyurt üzerinden İstanbul’u, İstanbul üzerinden Türkiye’yi kuşatmaya tenezzül ediyorlar” şeklinde konuştu.

HERKES İÇİN KAYYUM KRİTİK BİR MESAFE

Özel, kayyum uygulamalarına bakış açılarını netleştirerek, iki duruma farklı tepki vermenin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. “Eğer Esenyurt’a üzülüyorsan Mardin’e de üzülmelisin” dedi. Kayyumların, hangi partiye ait olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

İMAMOĞLU VE DEMOKRASİ ÜZERİNE

İmamoğlu’nun Bahçeli ile randevusuna dair de önemli sözler sarf etti. Randevunun, şahsi bir talep olmadığını belirtti ve “İstenilen randevu siyasi bir görüşme değildir. Heyetin derdi demokrasi ve halkın iradesidir” diye konuştu.