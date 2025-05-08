Özgür Özel’den Sert Mesaj: “Cevabım Meydandır”

CHP’NİN İMAMOĞLU PROTESTOSU DEVAM EDİYOR

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto etmek amacıyla düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine aralıksız devam ediyor. 7 Mayıs 2025 akşamı İstanbul’un tarihi Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, on binlerce vatandaşa seslendi. Miting sırasında, Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan İmamoğlu’nun mektubu okundu. Ayrıca, aydınlatma ekipmanlarıyla ilgili olarak bazı tartışmalar yaşandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT ÇIKIŞ

Özgür Özel, konuşmasında Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde kendisine yapılan saldırıya dikkat çekti. Özel, “Muhalefet evine dönsün isteyenler bir mektup yazdılar. Onu da bir evlat katiliyle yolladılar. O mektubu yazanlara cevabım Beyazıt Meydanı’dır” şeklinde konuştu. Konuşmasına Nazım Hikmet’in “Hürriyet Kavgası” şiiriyle başlayan Özel, meydanın karartılmasına tepki gösterdi. “Bu coşkuyu gölgelemek isteyenler, meydanı aydınlatmamıza izin vermemek için her şeyi yaptı” ifadesini kullandı. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine de tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “200 bin genç, asıl senin diplomanı sorguluyor” dedi.

İMAMOĞLU’NUN MEKTUBU OKUNDU

Mitingde, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu katılımcılara iletti. Mektubunda İmamoğlu, “Bu akşam, İstanbul’un tarihi meydanlarından birinde demokrasi nöbetindeyiz. İstanbul’un muhafızları olarak, Beyazıt Meydanı’nı tarihi dokusuna uygun olarak yeniden İstanbul’a kavuşturduğumuz için kıvançlıyız” dedi. İmamoğlu, 6 Mayıs’ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anarak, “Üç fidanı koparanlar, halkın tam bağımsızlık ve demokrasi talebini boğmak istiyordu. Ama bu adaletsizliğin vicdanlarda açtığı yara hiç kapanmadı” şeklinde ifade etti. Ayrıca, diplomasının 18 Mart’ta iptal edildiğini ve 6 Mayıs’ta veri tabanından silindiğini belirterek, “Devletin verdiği resmi diplomanın siyasi amaçlarla geçersiz sayıldığı bir ülkede, Türk Liramız değerini yitirir. Paramız işte bunun için pul oldu” dedi.

AYDINLATMA EKİPMANLARI TARTIŞMASI

Miting öncesinde, CHP’nin alana getirdiği aydınlatma ekipmanları emniyet tarafından içeri alınmadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Işıklarımızı sokmadılar. Türkiye’yi karartanlar, burayı da kararttığını mı sanıyor? Bu ülke aydınlanacak” diyerek duruma tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile emniyet yetkilileri arasında da tartışmalar yaşandığı bildirildi. Özel, meydandaki karartmaya karşı vatandaşlardan telefonlarının ışıklarını açmalarını istedi.

İMZA KAMPANYASI VE MİTİNG ÇAĞRISI

Özel, İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasında 14 milyon 800 bin imzanın toplandığını açıkladı. “Bu imzalar bizim namusumuza emanettir” diyen Özel, vatandaşları CHP’nin il ve ilçe binalarından imza kampanyasına katılmaya çağırdı. İmamoğlu ise sosyal medya hesabında diplomasını paylaşarak, “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” çağrısında bulundu.