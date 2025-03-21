Özgür Özel’den Tartışma Yaratan Sözler

İSTANBUL’DA GÖZALTI TARTIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok kişinin gözaltına alınması gündemde geniş yankı buluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu durum hakkında dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

VATANDAŞLARI SOKAĞA ÇAĞIRIYOR

Beylikdüzü Belediyesi önünde yapmış olduğu konuşmada, akşam iftardan sonra tüm vatandaşları sokağa davet eden Özel, “Bütün Türkiye’yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin” şeklinde ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞINA VURGU

Özel’in açıklamalarında Ekrem İmamoğlu’na da değinerek, “Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü’ye, İstanbul’a, halkımıza, milletimize emanettir” dedi. Bunun yanı sıra, “Bütün Türkiye’ye sesleniyorum: Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız” şeklinde sözlerini sürdürdü. Özel, Ekrem İmamoğlu’nu milletine emanet ettiğini belirtti ve “Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU’NU BEKLEYEN GELİŞMELER

Gözaltına alınma süreci 23 Mart Pazar günü sona erecek olan Ekrem İmamoğlu, 4 günlük gözaltı süresinin ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor. İmamoğlu hakkında gündemde olan dört farklı olasılık kendisini bekliyor.

SUÇLAMALAR VE İDDİALAR

İmamoğlu ve ona yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak yedi ayrı suçlama listelendi. Bu konular, dava sürecinin şekillenmesi açısından önemli bir yer tutuyor.