Özgür Özel, Dilek İmamoğlu’nu Ziyaret Etti

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR

CHP’de para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 106 şüpheli için gözaltı kararı alındı. Bu kişilerin arasında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ZİYARETİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, Ankara’dan İstanbul’a gelen Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki evini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Dilek İmamoğlu’na teşekkür ederek evden ayrıldılar.