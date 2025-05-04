Özgür Özel’e AKM saldırısı gerçekleşti! 2004’te çocukları öldürdüğü belirlendi

SEZGIN TANRIKULU’NDAN AÇIKLAMA

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, saldırganın “Ben Osmanlı çocuğuyum” dediğini iddia ederek, saldırganın yakalandığını ve Özgür Özel’in durumunun iyi olduğunu ifade etti. Saldırgan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olarak belirlendi. Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve burada yapılan işlemlerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Emniyette ifade alma işleminin henüz başlamadığı öğrenildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CHP lideri Özgür Özel’e saldıran kişi hakkında ilk ifadelere CNN TÜRK ulaştı. Saldırgan ifadelerinde şu sözleri belirtti: “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hakim olamadım, saldırdım.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YORUM

Saldırı sonrasında açıklama yapan Özgür Özel, “Hepimiz evimizdeyken Gezi’de kepçenin önüne ilk Sırrı abi atlamıştı. Eğer Sırrı Süreyya Önder orada olmasaydı o uğurladığımız AKM yerinde AVM olacaktı. Bugün Ceren’in babasına vedasını ağlamamak için gırtlağıma tutarak dinledim. Tüm siyasetçilerin cezaevinde değil dışarda olması gereken bir süreçte böyle bir saldırı oldu. Bir süredir tehditler alıyoruz. Arayıp bu saldırıyı kınadılar. Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Arkasından ne çıkarsa çıksın, sivil siyaseti kucaklamak, birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye bir faydası yok. Hiç kimse kırgınlığım ve küskünlüğüm yok” dedi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir” denildi.

SALDIRGANIN GEÇMİŞİ

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yumruk atan saldırgan hakkında şu bilgileri paylaştı: “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel’i telefonla aradığını bildirdi. Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmiştir” şeklinde paylaştı.

AK PARTİ’DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, “Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini” ifade etti ve “Saldırgan hukuk önünde hesap verecek” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı kınayarak Özgür Özel’e saldıran S.T. adlı kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, toplumun huzurunu bozmaya yönelik her saldırı ve şiddet girişiminin hak ettiği cezayı alacağını söyledi.

DEVLET BAHÇELİ’NDEN ŞİDDET KINAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Şiddete her türlü karşıyız. Şiddet eyleminin nasıl olduğunun açıklığa kavuşturulması gerektiği” vurgusunda bulundu ve “Provokasyon düşündürücüdür” dedi.

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMALAR

Demokrat Parti, Özel’e yönelik saldırıyı büyük bir öfkeyle kınayarak, “Bu çirkin saldırı, sadece bir kişiye değil, Sırrı Süreyya’nın hayatı boyunca savunduğu ortak yaşam, barış ve dayanışma değerlerine yönelmiş açık bir provokasyondur” ifadesini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmıştır” dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN TEPKİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

İYİ PARTİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.