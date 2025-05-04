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Özgür Özel’e Saldıran Kişi Açıklama Yaptı

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ÖNDER İÇİN DÜZENLENEN TÖREN

Önder’e ilişkin düzenlenen törenden sonra AKM’den çıkan CHP Genel Başkanı Özel, bu esnada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. Özel, korumalarıyla birlikte güvenlik önlemleri altında alandan ayrılmayı başardı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin 66 yaşında S.T. olduğu belirlendi.

SÜREÇ VE İFADELER

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen S.T., burada verilen işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Gözaltında polise ilk sözlü ifadesini veren S.T. şunları söyledi: “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.”

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