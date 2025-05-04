Özgür Özel’e Saldıran Kişinin İfadesi Açıklandı

OLAYIN ARKA PLANI

Önder için gerçekleştirilen törenin ardından AKM’den ayrılan CHP Genel Başkanı Özel, yanına yaklaşan bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Özel, korumalarıyla ve sıkı güvenlik önlemleriyle alandan uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin 66 yaşındaki S.T. olduğunu belirledi. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve burada işlemleri yapıldıktan sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne transfer edildi.

ŞÜPHELİNİN AÇIKLAMALARI

Gözaltına alınan S.T., polise verdiği ilk ifadesinde “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim” dedi. İfadesinde ayrıca, CHP’nin gençleri sokağa çağırma durumu üzerine biriktirdiği duygularını dile getirerek, “Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım” ifadesini kullandı.