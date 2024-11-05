“Özgür Özel: Esenyurt’a Üzülüyorsan Mardin’e de Üzül”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Özellikle yeni anayasa tartışmaları ve belediyelere kayyum atanması konularında net ifadeler kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Özel, Türkiye’ye yönelik üç büyük saldırı olduğunu belirtti. İlk olarak, TBMM eliyle bir anayasa masası kurup tartışma yapılmasını önerenleri eleştirdi. “Mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmayacağını” dile getiren Özel, AİHM kararlarının uygulanmadan ve Gezi Davası’nda tutuklananların özgürlüklerine kavuşmadan anayasa tartışmalarına girmemek gerektiğini vurguladı. Amacın, anayasa tartışmalarını yeniden kendi gündemlerine almak olduğunu ifade etti.

KAYYUM SKANDALI

Özel, Kürt sorununu çözmenin adresinin TBMM olduğunu vurguladı ve bu sorunun toplumsal mutabakatla çözülebileceğini belirtti. Yerel seçimlerde İstanbul’un en büyük ilçesine kayyum atanmasının bir tuzak olduğunu söyleyen Özel, “Kurduğu hiçbir tuzaktan sonuç alamayan iktidar yerel seçimlerde birinci parti olan partiye kayyum atadı” ifadelerini kullandı. Esenyurt üzerinden İstanbul’un, oradan da Türkiye’nin kuşatılmaya çalışıldığını ifade etti.

DEMOKRATİK DİRENÇ

Belediyelere kayyum atanması konusunda ise, her iki duruma farklı bir yaklaşım beklenmemesi gerektiğini aktardı. “Eğer Esenyurt’a üzülüyorsan Mardin’e de üzüleceksin” diyen Özel, kayyum uygulamasının hangi partiden olursa olsun her demokratın karşı çıkması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

İMAMOĞLU’NUN GÖRÜŞMESİ

Özel, İmamoğlu’nun Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmelerin kişisel ya da siyasi olmadığını belirtti. İstenilen randevunun halkın iradesi ve demokrasiyi savunmak amacıyla yapıldığını ifade etti.