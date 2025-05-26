“Özgür Özel, Eski Müftüye Tepki Gösterdi.”

VOLKAN KONAK’IN Ölümüne Tepkiler Sürüyor

Sanatçı Volkan Konak’ın ölümü üzerine “Sahnede gebermiş.” şeklinde bir açıklama yapan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, o tarihten beri eleştirilerin hedefi oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski müftüyü mitinglerde sert bir dille eleştiriyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN KUVVETLİ CEVAP

CHP lideri Özel, son olarak Pendik’teki mitingde Mehmetalioğlu’na yanıt verdi. “O eski müftüye söylüyorum; senin arkanda duramadılar. Ölünün arkasından iyi konuşmak öğütlenirken; tam tersini yaptın, küfrettin.” diyen Özel, “Biz Türkiye’nin en büyük ailesiyiz. Her camide varız. Terbiyesizlik yaparsan, gelir orada ağzını yırtarız.” ifadelerini kullandı.

MEHMETALİOĞLU’DAN YANIT

Eski müftü Mehmetalioğlu, Özel’in açıklamalarına sosyal medya üzerinden bir yanıt verdi. “Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (Gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim.” şeklinde yazan Mehmetalioğlu, “Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım, bekle.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Mehmetalioğlu, Çatalca Müftüsü olarak görev yaptığı dönemde, sanatçı Volkan Konak’ın ölümüne dair yaptığı açıklamasından dolayı yoğun bir tepki toplamıştı. “Sahnede geberdi.” ifadesiyle gündeme gelen Mehmetalioğlu hakkında Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Daha önceki yıllarda kadınları aşağılayan ifadeleri ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalar da soruşturma kapsamına alınmıştı. Müftü hakkında sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen hakaret ve iftira suçlamasıyla iki ayrı dava açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Mehmetoğlu hakkında inceleme başlatmış, sonrasında Kocaeli’ye vaiz olarak atanmıştı.