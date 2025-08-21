Özgür Özel’in “organize kötülük” ifadesi: AK Parti yanıtladı

ÇELİK’TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında kullandığı “AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığındı” ifadelerine sert bir karşılık verdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir ‘siyasi navigasyon’ problemi yaşıyor. Özgür Özel, Ak Parti’mize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş” dedi. Ayrıca, Özel’in siyasi kavramları ve adresleri yerinde kullanmadığını vurguladı.

CHP’NİN ORGANİZASYON KÜLTÜRÜ

Çelik, “Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor” ifadesini kullandı. Çelik, “Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri, demokrasi karşıtı ‘organize işler’ CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen ‘organize milli irade sabotajları’nın adresi CHP’dir” diyerek, CHP’nin geçmişteki tutumunu hatırlattı. Ayrıca, bugün Özgür Özel yönetiminin milletin kaynaklarını gasp edenlerin savunma merkezi haline dönüştüğünü dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, Silivri Cezaevi çıkışında gazetecilere verdiği demeçte, Özlem Çerçioğlu’nun ‘imar rantı’ iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Özel, “Yani buyursun açıklasın. Kuşadası falan bir iki şey söyledi. Eğer açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın ama kimseye kara çalmasın. Düne kadar iyi dediğine ‘Beni İzmir’e Büyükşehir adayı yap, yerime bu arkadaşı Aydın’a yap’ dediği kişiye laf söylüyor. Bilgisi, belgesi olan her şeyi açıklayacak” şeklinde konuştu.

Özel, ayrıca “Zaten AK Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış. Ne biliyorsa açıklasın. Bizim korkumuz yok” diyerek, kendilerinin korkusuz bir partinin temsilcisi olduğunu ifade etti. Özel, Aydın’da yapılan mitinge de dikkat çekerek, “O meydanda konuşma yapıyorum, konuşmam ‘Özlem istifa’ sloganlarıyla 1,5 saatte belki 50 kere kesildi” dedi.