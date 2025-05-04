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Özgür Özel’in Saldırının Ardından Açıklaması

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ÖZEL SALDIRIYI KINADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında yaşadığı saldırı hakkında ilk kez değerlendirmelerde bulundu. Özel, “Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulması, hak ihlallerinin son bulması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bunların konuşulmasın istemediği için o saldırının gerçekleşmesine ön açtılar, yol verdiler.” ifadelerini kullandı.

SALDIRIYI SİYASETE YORDU

Özgür Özel, kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı, siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi. Bu durumun, Türkiye’deki siyasi iklimle ilgili endişeleri artırdığını vurguladı.

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