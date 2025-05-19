“Özgür Özel’in Söylemleri Avrupa Kopyasıdır”

ÖMER ÇELİK’TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, ‘Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün’ demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar Avrupa faşistleridir” şeklinde ifadelerde bulundu.

KOPYACILIĞIN ELEŞTİRİSİ

Çelik, açıklamasına devam ederek, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı ‘kopyacı’ bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır” dedi. Çelik, Özgür Özel’in Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunduğunu belirtirken, “Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur” ifadelerini kullandı.