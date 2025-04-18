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Özgür Özel, Kayyum Konusunu Açıkladı

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PARTİDE KENETLENME YARATTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum tartışmalarının partide bir birliktelik sağladığını ifade ediyor. “CHP’ye kayyum atanma olasılığını ilk baştan beri söylüyorum.” diyen Özel, hukuken herkesin kayyum atama yetkisine sahip olduğunu belirtiyor, ancak bunun siyasi açıdan mümkün olmadığını vurguluyor.

TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

Özgür Özel, “Sayın Bahçeli de aynı şeyi söylüyor. Biz buna karşı resti çektik, kurultayı yaptık. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı.” diyerek mevcut durumu özetliyor. Kayyum önerenlere karşı bir eleştiride bulunan Özel, “Bunu görenler şimdi taktik değiştirip kayyum diyene saldırıyorlar. Kayyum diyen doğru söylemedi ama üç aydır onun dediğini söyleyene ne demeli?” sorusunu ortaya atıyor.

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