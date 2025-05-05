Özgür Özel, Korumalara Talimat Verdi: ‘Halkla Araya Girmeyin’

CHP GENEL BAŞKANININ SALDIRIYA UĞRAMASI

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrasında yumruklu bir saldırıya uğramasıyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Öztürk, Özel’in korumalarına “Halkla arama girmeyin” direktifi verdiğini ve bu durumun saldırı anında güvenlik zaafiyetine yol açtığını belirtti.

KORUMALARIN İŞLEVİ ETKİLENİYOR

Yazısında, Özel’in korumaları için halkla arasına mesafe koymamaları yönünde sıkı talimatlar verdiğini vurgulayan Öztürk, korumaların genel başkanın etrafında koridor oluşturmasına engel olunduğunu ifade etti. Öztürk, “Genel Başkan, ‘Aman halkla aramıza girmeyin’ diye uyarıyor. İşte bu engellemelerin ardından sağından, solundan genel başkana yaklaşan, sanki partili gibi gözüken kişiler saldırı için harekete geçiyor” şeklinde açıklamada bulundu.

SALDIRGANIN HAKKINDAKİ BİLGİLER

İçişleri Bakanlığı, saldırganın 66 yaşındaki S.T. olduğunu, 2004 yılında iki çocuğunu öldürme, hırsızlık ve tehdit suçlarından müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kaldığını bildirdi. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde, CHP’den yemek kartı talebinin reddedilmesi nedeniyle sinirli olduğunu ve saldırı niyetinin olay anında oluştuğunu iddia etti.