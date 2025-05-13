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Özgür Özel: Meclis Çözüm Adresi Olmalı

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CHP GENEL BAŞKANINDAN ŞEFFAFLIĞA VURGU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silah bırakma açıklamasına yanıt verirken, “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı” dedi. NOW TV’de yaptığı açıklamalarda, PKK’nın bu sürece dair Lozan Barış Antlaşması ile ilgili ifadelerine de tepki gösterdi. Özel, bu süreçte dışlanmamanın önemine vurgu yaparak, “TBMM’de bir komisyon kurulmalı. Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik” ifadelerini kullandı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇIKILIYOR

Özgür Özel, anayasa değişikliğinin yeni pazarlıkları gündeme getirdiğini belirterek, bu tür bir durumun “tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele” olduğunu söyledi. Türkiye’deki sorunların çözümünde ihtiyaç duyulanın kanunları çıkarmak ve mevcut kanunları düzgün bir şekilde uygulamak olduğunu ifade etti.

LOZAN’A YAPILAN ELEŞTİRİLER

Özel, “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan’a laf ediliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar yanıtlayacak” diyerek, Lozan ile ilgili yapılan eleştirilerin ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, metne eleştiride bulunanların ses çıkarmadığının altını çizdi.

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