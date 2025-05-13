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Özgür Özel, Meclis’i çözüm olarak önerdi

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN PKK AÇIKLAMASINA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK’nın silah bırakma açıklamasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Özgür Özel, “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız ama sürecin şeffaf ve katılımcı yürütülmesi gerekiyor, adres de Meclis olmalı.” şeklinde ifadelerde bulundu. NOW TV’de terör konusuna dair düşüncelerini aktaran Özel, PKK’nın açıklamasındaki Lozan Barış Antlaşması ile ilgili bazı söylemlere de tepki gösterdi.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULMASI GEREKİYOR

Özgür Özel’in açıklamalarında önemli satır başları yer aldı. “Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız. Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım bunun için yer Meclis’tir. TBMM’de bir komisyon kurulmalı.” diyerek durumu netleştirdi. Anayasa değişikliği hakkında ise “Biz anayasa değişikliğinde yokuz diye ilk günden söyledik. Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye’de bu sorunu çözmek için ihtiyaç olan şey kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak.” diye konuştu.

LOZAN ANLAŞMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Lozan Barış Antlaşması’na yönelik eleştirileri de değerlendiren Özel, “Kelime kelime müzakere edilen bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan’a laf ediliyorsa bunu muhataplık ilişkisi içinde olanlar cevaplayacak. Metne bunun girmesine ses çıkarmayanlara soralım.” sözleriyle durumu eleştirdi.

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