Özgür Özel, Nehir Zeyrek’i destekledi

HAYATINI KAYBEDEN BAŞKANIN KIZI SINAVDA

Yunusemre ilçesinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunun ardından bugün yapılan Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek’e destek amacıyla Manisa’yı ziyaret etti.

DESTEK İÇİN MANİSA’DA

Özgür Özel, İlk oturumda yanı sıra ikinci oturumda da Nehir Zeyrek’i yalnız bırakmadı. Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen Nehir Zeyrek’e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik eden Özel, okul girişine kadar Nehir Zeyrek ile birlikte yürüdü. Okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelen Özel, burada Nehir Zeyrek’e moral vererek, başarılı olması için iyi dileklerde bulundu.