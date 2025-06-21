Özgür Özel, Nehir Zeyrek’i Sınava Götürdü

CHP GENEL BAŞKANI NEHİR ZEYREK’İ YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in üniversite sınavına girecek kızı Nehir Zeyrek’i sınav günü yalnız bırakmadı. Özgür Özel ile Nehir Zeyrek, sınavın yapılacağı okula birlikte gitti.

ÖZEL’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

Özel, basın açıklamasında, “Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullandı.

FERDİ ZEYREK’İN SON ANI

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Nehir Zeyrek, babasının olaydan bir gün önce tesisat sorumlusuyla görüştüğünü ve şüphelerini dile getirdiğini belirtti. “Babam bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüphelerini dile getirdi. Ancak şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi” diyerek meydana gelen ihmallere dikkat çekti.