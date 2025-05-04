Özgür Özel, Saldırının Ardından Açıklama Yaptı

CHP GENEL BAŞKANI’DAN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da uğradığı fiziki saldırının ardından, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden sonra ilk kez konuştu. Özel, AKM çıkışında yaptığı açıklamalarda, “Bugün Sırrı Süreyya Önder’in, çok değerli dostumuzun cenazesi için buradayız. AKM’de törene katıldık” diyerek başladığı konuşmasında, Gezi Parkı olaylarına ve Önder’in bu süreçteki yerine vurgu yaptı. “Eğer Sırrı Süreyya Önder olmasaydı bugün AKM’nin yerinde AVM olabilirdi” şeklinde belirtti.

BARIŞ VE KARDŞLIK MESAJI

Özel, “Bu işin başında Sırrı Süreyya Önder vardı. Bugün barışın konuşulması lazım. Türkiye’nin terör sorunundan kurtulması, hak ihlallerinin son bulması gerekli. Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazım” ifadelerini kullandı. Sözlerine devam ederek, tehditler aldıklarını ve bu saldırının nedeninin siyasetteki kutuplaşma olduğunu dile getirdi. “Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum” diyerek, ihtiyacı olan birlikteliği vurguladı.

SİYASETTE ŞİDDETİ REDDEDİYORUZ

Özel, saldırı sonrası programına devam ettiğini belirtti ve demokratik mücadelenin sürekliliğine atıfta bulundu. “Siyasi tartışma yaratmak benim işim değil. Siyasette şiddeti savunanları mahcup eder” ifadesini kullandı. Özel, yeni bir başlangıcın, politikada sözle hareket etmenin önemine dikkat çekerek, “Sandığa saygılı olmaya devam edeceğiz” dedi. Bu mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Özel, geçmiş olsun telefonunun değer taşıdığına dikkat çekti ve bu durumun mesajının da alındığını belirtti. Hayatını terör sorununa adamış birinin cenazesine yapılan saldırının arka planında rahatsızlık olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi. Saldırının tutumlarının değişmesine yol açmaması gerektiğini ve demokrasi için gereken birliktelik mesajını yineledi.