Özgür Özel Saldırının Ardından Açıklama Yaptı

OLAĞANÜSTÜ BİR GÜNDE YAPILAN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da kendisine yapılan saldırının ardından önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninin ardından, AKM çıkışında uğradığı fiziki saldırı sonrası görüşlerini dile getirdi. Özel, “Bugün Sırrı Süreyya Önder’in, çok değerli dostumuzun cenazesi için buradayız. AKM’de törene katıldık. Gezi Parkı’ndaki ağaçlara dozerler yürüdüğünde önüne ilk Sırrı abi atlamıştı” dedi.

GEZİ PARKI VE SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ÖNEMİ

CHP Genel Başkanı, sözlerine devam ederek, “Eğer Sırrı Süreyya Önder olmasaydı bugün AKM’nin yerinde AVM olabilirdi. Bugün hepimiz yerine Silivri’de olan Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman… O ağaçlar yıkılmayacak, AVM yapılmayacak deyip, süreci yönettiler. Bu işin başında Sırrı Süreyya Önder vardı” şeklinde ifade etti. Ayrıca, saldırıyı kınarken, “Kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım” diye belirtti.

BARAŞ VE HAK İHLALLERİ ÇAĞRISI

Özgür Özel, Türkiye’nin terör sorunundan kurtulması gerektiğine vurgu yaparak, “Tutsak siyasetçilerin dışarıda olması lazımdı. Birileri bunlar konuşulsun istemediği için birileri bu saldırıya yol verdi” ifadelerini kullandı. Özel, eşine, annesine ve kızına, “Devam ediyorum” dediğini de ekleyerek, programlarına devam ettiklerini kaydetti.

SİYASİ SALDIRILARA DİKKAT

Bu tür olayların, geçmişte de benzerlerini yaşadıklarını belirten Özel, “Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Atatürk’e, İnönü’ye, Ecevit’e, Kılıçdaroğlu’na oldu. Bu göreve talip olduğunuzda bunu göze alıyorsunuz” açıklamasını yaptı. Tehditlerin ve saldırıların kendilerini yıldırmayacağını dile getirerek, “Ölümü göze alıp Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanı olmayız” dedi.

GELECEK İÇİN ÜMİT VAR

Saldırının ardından birlik ve beraberlik çağrısı da yapan Özel, “Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Kutuplaşmanın keskinleşmesinin kimseye faydası yok” dedi. Son olarak, siyasetin sözle yapılması gerektiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı, “Siyaset sözle yapılır, sözle yapmaya devam edeceğiz. Milletin sandığına sarılmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.