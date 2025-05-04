Özgür Özel, Saldırının Ardından Açıklama Yaptı

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM’de düzenlenen Sırrı Süreyya Önder anma töreninin ardından bir saldırıya uğradı. Kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada, “Sırrı Süreyya Önder’i erken kaybettik. Sadece sazıyla, sözüyle değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik” dedi. Özel, bugün Ceren’in konuşmasını dinledikten sonra “Bugün kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulması hem de hak ihlallerinin sona ermesi gerektiğini belirtti.

TEHDİTLERİ AÇIKLADI

Özel, “Bir süredir tehditler alıyoruz” diyerek durumu ifade etti. Olayın ardından ailesini aradığını ve “devam ediyorum” dediğini aktardı. Partisinin genel başkanlarının suikast girişimlerine uğradığını ve bazı genel başkanların hapse atıldığını dile getirdi. “Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz” şeklinde konuşan Özel, Cumhurbaşkanından bakanlara kadar birçok kişinin bu saldırıyı kınadığını belirtti. Saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiğini söyledi.

KUTUPLAŞMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, sivil siyaseti savunmanın, şiddeti dışlamanın ve birlikte çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptı. “Kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok” dedi. Tehditler ve saldırılarla yıldırılmaya çalışılacaklarını fakat Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. “O yumruk bize değmez, canımızı da yakmaz” ifadesiyle mücadele ruhunu vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanının açtığı ‘geçmiş olsun’ telefonunu dikkate alarak “telef” sözünün geri alındığını düşündüğünü iletti.