Özgür Özel Saraçhane’de Destek ve Sokak Çağrısı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon, Türkiye’nin gündemini meşgul ediyor. Dün sabah saatlerinde başlatılan soruşturma çerçevesinde, belediyeye yönelik terör bağlantısı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını içeren iki ayrı dosyada toplam 106 şüpheli yer alıyor. Yapılan iddialar arasında terör örgütü PKK ile iş birliği yapmak ve örgüt üyelerini belediye bünyesine almak da bulunuyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şu ana kadar operasyon kapsamında 87 kişi gözaltına alındı ve ekipler kalan 19 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’na destek amacıyla Saraçhane’de yaptığı konuşmasında, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek “Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur” ifadelerini kullandı. İl başkanlarının valiye ulaşarak durumu aktardığını ve vali tarafından gaz sıkılmaması yönünde talimat verildiğini söyledi. Özel, bundan sonra CHP’nin sadece salonlarda değil, sokaklarda ve meydanlarda olacağını vurguladı. “Bundan sonra kimse CHP’den salonlarda siyaset beklemesin” diyerek, sokakların ve meydanların kendilerine ait olduğunu belirtti.

SOKAK ÇAĞRISI YAPILDI

Özgür Özel, tüm Türkiye’ye hitap ederek “Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir” dedi. “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!” diyerek korku duvarlarının yıkıldığını duyurdu. Pazar günü kimsenin evinde oturmaması gerektiğini belirterek, “Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP’lilerin günü olmaktan çıkmıştır” diyerek çağrı yaptı.