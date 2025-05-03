Özgür Özel, “Sıran Gelince Başkası Geçecek.”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A MEVLANA’LI UYARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ”Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’si ile sesleniyorum; Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin, yerine başkası geçecek” dedi. Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Konya’da Kılıçarslan Meydanı’nda düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. Mitingde Özel’den önce söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ”Eğer gerçekten işlenmiş bu suç olsaydı, her gün televizyonlarda onu izliyor olacaktık. Maalesef bir gerçek ki ortada suç falan yok. Tek tek rakipleri yok edeceğiz ve ondan sonra diyor ki bir itiraf, ‘Acaba o güne kadar daha kaç tanesi telef olacak’ diyor. Yakışır mı bu? Yani bu ülkede herhangi bir yere aday olmak, bu ülkeyi daha güzel yönetirim diye ortaya çıkmak suç mu? Siyasi partiler bunun için var. Ama korkuyoruz ki, bugün işte herhalde seçim yapmamanın da çaresine bakacaklar. Bu haksızlıklar yapılıyor. Sevgili Konyalılar, bu haksızlıklar yapılmakta. Peki bu haksızlıklar Ekrem Başkan’a yapılıyor diye, Ümit Özdağ’a yapılıyor diye, seçilmiş belediye başkanları, ‘Nasıl olsa benden değil’ diye seyrederseniz, yarın birisi sizin kapınızı çalacak. Haksızlığı yapan kim olursa olsun karşıya çıkmak lazım. Bizim inancımızda öyledir. Haksızlık karşısında susan birisi şeytandır” diye konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN GÖNDERİLEN MEKTUP

İl Başkanı Bekir Yaman, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olduğu Marmara (Silivri) Cezaevi’nden yazdığı mektubu paylaştı. Konya’da gerçekleşen mitingde Özgür Özel, havaya ateş açan iki kişinin serbest kalmasını istediğini belirterek, “Bana sorarsanız, eğer başkaca kusurları, başkaca tehlikesi, sabıkası yoksa o kişilerin dahi burada gittikten sonra serbest kalmasını isterim. Kimse kötü olsun istemem. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız” dedi.

DEPREM BAKANLIĞI TALEBİ VE HAKSIZLIKLAR

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ilk görüşmede deprem bakanlığı kurulması gerektiğini hatırlatırken, “Türkiye deprem ülkesi, İstanbul’u bir felaket bekliyor. Türkiye’nin alanında en iyisini deprem bakanı diye ata, depreme bakanlık kur ve bizden bakan yardımcısı iste. Belediye yönetimi bende, genel idare sende. Deprem belası gelmeden, gel el ele verelim dedim. Notu aldılar, ses etmediler” dedi.

Bunun yanı sıra Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik, ”Bazen, darbeler askerden gelmez. Bazen de böyle sivillerden gelir. Darbe her zaman kamuflajla gelmez. Bugünkü darbenin karargahı Beştepe’dir, saraydır. Her darbenin, silahları vardır. Maalesef bu darbenin silahı yalandır, iftiradır. Bu haksızlık, bu ihanet unutulmaz. Yaralansak da, günü gelince bunun hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

MEVLANA’DAN ÖRNEK VERDİ

Özgür Özel, konuşmasına devam ederken Mesnevi’den alıntı yaparak, “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun? Ben buradan Sayın Erdoğan’a hatırlatıyorum, kuyu kazma ki kazdığım kuyuya düşmeyesin” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun kendine güvendiğini belirten Özel, “Bakın Ekrem Başkan küçücük bir zindanda, ama gönlü yedi kat yukarıda. İçindeki rahatlıktan memnun” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’A SİYASİ ELEŞTİRİ

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya’da sığınmacılarla ilgili Meloni ile yaptığı görüşmeyi eleştirerek, “Erdoğan’a Meloni’nin teşekkür etmesi değil, Konyalıların teşekkür etmesi lazım. Dünya kadar sığınmacı buraya geldi. Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına dikkat çekti” ifadelerini kullandı.

KKTC’YE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’deki açılışına gönderme yaparak, ”Türki Cumhuriyetler, Güney Kıbrıs’ı tanıyor. Türkiye’yi işgalci sayıyor. Erdoğan, Trump’tan korkusuna olduğu yerlerden susuyor” mesajını verdi. Özel, “Konya’dan büyük umutlarla ayrılıyoruz. Adalete olan inancımız, mahkemelerde tükenirken, Konya meydanında yeniden yeşeriyor” şeklinde konuşarak sözlerini sonlandırdı.