Özgür Özel: Sıran Gelince Başkası Geçecek

KONYA’DA MİTİNGDE NET AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştu. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Ben karşıma aday olursa telef ederim diye meydan okuyan, kendini ele veren, ihbar eden, bugüne kadar yaptığı suçu itiraf eden Erdoğan’a, Mevlana’nın Mesnevi’si ile sesleniyorum; Ey varlığa ikbale erişen kişi, aklını başına al da, bu gelen kudretin, kuvvetin geçici olduğunu bil” şeklinde ifadeler kullandı. Mitingle birlikte tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini vurguladı.

ANKARA BELEDİYE BAŞKANINDAN KÜRSÜDE ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Mitingde Özel’den önce konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair eleştirilerde bulundu. Yavaş, “Eğer gerçekten işlenmiş bu suç olsaydı, her gün televizyonlarda onu izliyor olacaktık. Maalesef bir gerçek ki ortada suç falan yok” dedi. Yavaş, haksızlıklar karşısında toplumun tepkisiz kalmaması gerektiğini belirtti ve “Haksızlık karşısında susan birisi şeytandır” ifadeleriyle durumu özetledi.

Özgür Özel, konuşması sırasında, Konya’da partisi adına hareket eden iki kişinin serbest kalması gerektiğini ifade etti. “Kimse kötü olsun istemem. Kötülük yapana dahi biz dost elini uzatmaya hazırız, razıyız” dedi. Bu açıklama, bölgede yaşanan sosyal problemlere dair duyarlılığı artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEPREM KONUSUNDA ERDOĞAN’A YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREVLERİ HATIRLATTI

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde deprem konusunun önemine dikkat çekerek, “Türkiye deprem ülkesi, İstanbul’u bir felaket bekliyor” dedi. Deprem bakanlığı kurulması gerektiğine dikkat çeken Özel, “Belediyeler bende, genel idare sende” sözleriyle işbirliği çağrısında bulundu.

DARBENİN YENİ YÜZÜ VE SAMİMİYETSİZLİK

Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasını, darbe olarak tanımladı ve “Bazen darbeler askerden gelmez, bazen de böyle sivillerden gelir” ifadesini kullandı. Bu bağlamda Beştepe’nin darbenin merkez noktası olduğunu belirtti. Ülke içinde yaşanan adaletsizliklerin, devletin temel dinamiklerine zarar verdiğini vurguladı.

KAZILAN KUYUDA DÜŞME HATIRLATMASI

Özgür Özel, Mesnevi’den “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi, kardeşine nasıl yapıyorsun?” şeklinde alıntılarla, haksızlık yapanların kendilerini de bir gün zor durumda bulabileceğini hatırlattı. Mevcut hükümete, “kuyu kazma ki kazdığın kuyuya düşmeyesin” diye seslendi.

SURİYELİLER KONUSUNDAKİ SORUN VE ABD’YE ELEŞTİRİ

Özel, Erdoğan’ın İtalya’da sığınmacılarla ilgili yaptığı görüşmelere de değinerek, “Sana Meloni’nin teşekkür etmesi değil, Konyalıların teşekkür etmesi lazım” dedi. Trump’ın açıklamalarını eleştirirken, doğal gaz kaynaklarının üzerine bir oynama olduğunu belirtti ve Filistin meselesinin önemine vurgu yaptı.

KIBRIS POLİTİKALARI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs’taki açılışını eleştiren Özgür Özel, “Türkiye’yi işgalci sayan Türki Cumhuriyetlerin durumu düşündürücü” diyerek, Türkiye’nin uluslararası diplomatik çıkmazlarını vurguladı. Bu gelişmelerle birlikte, Türkiye’nin ulusal çıkarlarının tehlikeye girmemesi için gereken adımların atılması gerektiğini dile getirdi.