Özgür Özel Tek Aday Oldu

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA İÇTEN TARTIŞMALAR

CHP’de bugün gerçekleştirilen olağanüstü kurultayda genel başkanlık ve parti meclisi seçimleri gündeme geldi. Kurultayda tek aday olarak Özgür Özel öne çıktı. Ümit Uysal, adaylıktan çekildiğini duyurdu, Berhan Şimşek ise gerekli imzaya ulaşamadığını ifade etti. Şimşek, imza toplama sürecinde bazı imzaların geri çekildiğini ve bu durumun kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

ŞİMŞEK’İN ELEŞTİRLERİ VE ADAYLIK SÜRECİ

Berhan Şimşek, adaylık için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini iddia etti. Şimşek, “Dün akşamdan beri yaşadığımız, imzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim.” dedi. Genel başkanlık için 97 imza topladığını anlatan Şimşek, düzgün bir adaylık süreci yürütülemediğini ifade etti.

KURULTAYDAKİ GENEL BAŞKAN AÇIKLAMALARI

Kurultayda konuşan Özgür Özel, “Silivri’de yatan yiğidim aslanım, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba.” diyerek gündeme dair eleştirilerini dile getirdi. Özel, “Kamu gücünü kullanarak, belediyeleri ve muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar.” şeklinde kritik bir açıklama yaptı.

ÜMİT UYSAL’IN ADAYLIKTAN ÇEKİLİŞİ

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kurultayın açılmasından kısa bir süre sonra adaylıktan çekilme kararı aldı. Uysal, bu kararı almasının nedenini “partimi yıpratmamak için adaylığımı sürdüremeyeceğim” sözleriyle açıkladı.

GENEL BAŞKANLIK VE KURULTAYIN YERİ

CHP’nin 21. olağanüstü kurultayı Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Oylama süresinin 12.30’da başlayıp, 14.15’e kadar uzatıldığı açıklandı. Delegelerin genel başkanlıkla birlikte parti meclisi ve disiplin kurulu için de oy kullanacağı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU DA KURULTAYDA YER ALDI

Kurultayda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Genel başkan olarak Özgür Özel’in tek aday olduğunu açıklayan Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oylamayı başlatarak CHP’nin geleceği için önemli bir adım attı.