Özgür Özel: “Vizesiz, Yasaksız Türkiye Vadediyoruz!”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI MESAJLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi’nin açılışını gerçekleştirdiği Çankaya Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik etkileyici mesajlar iletti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın yaklaşmasıyla gerçekleşen etkinlikte Özel, gençlerin umutsuzluk yerine mücadele ile geleceklerini şekillendirebileceğini vurguladı. Özel, gençlere “vizesiz ve yasaksız bir yaşam” vaadinde bulundu ve Türkiye’nin beka sorununu gençlerin yurt dışında hayal kurması olarak ifade etti.

GENÇLERİN İKİ SEÇENEĞİ

Özel, Türkiye’deki gençlerin “Ülkede kalıp mücadele etmek ya da umutsuzluğa kapılıp yurt dışına gitmek” gibi iki seçenek arasında sıkıştığını belirtti. 2023 seçimlerinin gençlerde hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Özel, “Eksiklerimiz vardı, ama özeleştiri yaptık. CHP olarak gençlere güveniyoruz” dedi. Parti yönetiminde gençlere ve kadınlara daha fazla yer verildiğini söyleyen Özel, bu değişimin yerel seçimlerdeki başarıyı getirdiğini dile getirdi.

ÜÇ TEMEL UNSUR

Özel, CHP’nin başarısının üç temel unsura dayandığını açıkladı: gençlere güven, kadınlara eşitlik ve bilime dayalı yönetim. Parti Meclisi’nin yaş ortalamasının 42’ye düştüğünü, Gölge Kabine’de 18 üyeden 9’unun kadın olduğunu belirtti. Ayrıca, 355 bin anketle aday belirleme sürecini yürüttüklerini ve seçmen beklentilerini bilimsel yöntemlerle analiz ettiklerini ifade etti. “Aradığımız anahtarlar gözümüzün önündeydi. Gazi Mustafa Kemal’in izinden gidiyoruz” diyerek Atatürk’ün gençlere olan güvenini örnek gösterdi.

ÇANKAYA GENÇLİK MERKEZİ: YENİ NESLİN BULUŞMA NOKTASI

Çankaya Gençlik Merkezi’nin açılışı, Özel’in gençlik vizyonunun somut bir örneği oldu. Merkezde podcast stüdyoları, sinema salonları, paylaşımlı ofisler, kariyer ofisleri ve uygun fiyatlı kafe gibi olanaklar yer alıyor. Özel, “Bu merkez, gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir alan. Kod yazmak isteyenler için bilgisayarlar, girişimciler için destek var” dedi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in projeyi hayata geçirmesini öven Özel, genç yöneticilerin siyasetteki önemine dikkat çekti.

ÖZGÜRLÜK VE ADALET VURGUSU

Özel, gençlere bir çağrıda bulunarak “Adalet, refah ve özgürlük isteyen gençlere yasakların yasak olduğu bir Türkiye vadediyoruz” dedi. Gençlerin başka ülkelerde değil, Türkiye’de hayal kurması gerektiğini vurgulayan Özel, Avrupa Birliği’ne tam üyelikle vizesiz bir yaşam hedeflediklerini açıkladı.

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Özel, CHP’nin demokrasi geleneğine vurgu yaparak, “Seçimle gelen seçimle gider. Tramvaycılara karşı rayları döşeyen parti olarak demokrasiye sahip çıkacağız” dedi. Gençlere örgütlenme ve mücadele çağrısında bulunan Özel, “Bir meydan mı doldurulacak, hınca hınç dolduracağız. Bu mücadeleye nefer kazandırmak hepimizin borcu” diyerek konuşmasını tamamladı.