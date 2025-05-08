Özgür Özel, Yılmaz Özdil’e tepki!

ÖZGÜR ÖZEL’E SALDIRIYLA İLGİLİ YANKILAR DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıdan sonra tepkiler artmaya devam ediyor. 5 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan Özel, kalabalık içinde Selçuk Tengioğlu isimli bir kişinin yüzüne tokat atmasıyla saldırıya uğradı. Saldırgan, “kamu görevi yapan kişiyi kasten yaralama” suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından güvenlik önlemleriyle ilgili eleştiriler kamuoyunda dile getirildi.

ÖZDİL’İN TEPKİSİ: “ARMUT GİBİ GEZİYOR”

Muhalif gazeteci Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde katıldığı Sözcü TV programında Özgür Özel’e yönelik, “Armut gibi geziyor” şeklinde eleştiride bulundu. Özel’in yeterince güvenlik önlemi almadan dolaşmasını eleştirdi. Bu sözlerin ardından Özgür Özel, Sözcü TV’de yayınlanan bir programda Özdil’in ifadelerine yanıt vermeyen kanal yönetimine tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ: “GERİ VITES YEDİRİRLER”

Özel, Sözcü TV’deki sunucu İpek Özbey ile yaşadığı gerilimde, Özdil’in yorumlarına dikkat çekerek, “Sana o ‘geri vites’ sözlerini yedirirler” dedi. Saldırı gününde ailesinin de tehdit edildiğini belirten Özel, “O her şeyi çok bilen kahraman abi çıkıp televizyonda ‘Özgür Özel geri vites yaptı’ diyor” diyerek duruma sert bir tepki gösterdi.

YILMAZ ÖZDİL’İN CEVABI: “AŞKIMIZ SEBEPSİZ DEĞİL”

Özgür Özel’in tepkisine yanıt veren Yılmaz Özdil, sosyal medya üzerinden, “Beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım” dedi. Özdil, “Özgür Özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani” şeklinde bir açıklama yaptı.