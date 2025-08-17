Özlem Çerçioğlu Konuştu: “CHP’DEN Ayrılmak Kolay Değil”

ÖZEL AÇIKLAMALARLA PARTİ DEĞİŞİMİ

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Doğru Yorum programında Sinan Burhan ile bir araya geldi. Çerçioğlu, “Ben sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır” diyerek, Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisini vurguladı. Katıldığı rozet takma töreninde kendisine gösterilen sıcak ilginin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ ZORUNLULUĞU

Çerçioğlu, çok uzun bir süre siyaset yaptığı partiden ayrılmanın kolay olmadığını ancak mevcut durumun buna zorladığını ifade etti. “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” diye konuştu. Aydın ilindeki genel seçimlerde elde ettiği yüksek oy oranlarını hatırlatan Çerçioğlu, “Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım” diyerek, Aydınlıların hizmetine odaklandığını vurguladı.

Aydın Hakkında Kendisinde Hiç Kuşku Yok

Çerçioğlu, Aydın halkıyla olan bağının kopmadığını ifade ederek, “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım” şeklinde konuştu. Bu söylemleriyle Aydın halkına olan bağlılığını bir kez daha dile getirmiş oldu.