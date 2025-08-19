Gündem

Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’le İlgili Duyuru

ozlem-cercioglu-ndan-ozgur-ozel-le-ilgili-duyuru

CHP’DEN İSTİFA VE SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerde CHP üyeliğinden ayrılıp AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunuyor.

ÖZEL’İN TEPKİSİ

Özel, daha önce Aydın’da düzenlediği bir mitingde Çerçioğlu’na yönelik sert ifadeler kullanmıştı. “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Yargıtay, Fotoğraf Paylaşımını Suç Saydı

Yargıtay, sosyal medya üzerinden rıza olmadan paylaşılan fotoğrafları kişisel veri ihlali olarak değerlendirdi. Bu karar, dijital mahremiyetin korunması açısından önemli bir adım.
Gündem

Mourinho Kerem Hakkında Konuştu

Benfica maçı öncesinde konuşan Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.