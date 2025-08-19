Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’le İlgili Duyuru

CHP’DEN İSTİFA VE SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerde CHP üyeliğinden ayrılıp AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe sunuyor.

ÖZEL’İN TEPKİSİ

Özel, daha önce Aydın’da düzenlediği bir mitingde Çerçioğlu’na yönelik sert ifadeler kullanmıştı. “Artık Aydın’ın gündeminde sen yoksun. Sen korktuğun için kaçtın ama bundan sonra hayatın boyunca kaçtığın için korkmaya devam edeceksin. Biz de senin peşinde olacağız.” diyerek tepkisini ortaya koymuştu.