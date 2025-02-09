Öztürk: “Galatasaray Yolundan Döndürülemez”

BASIN AÇIKLAMALARI VE BEKLENTİLER

Süper Lig’in 23. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 önde olduğu sırada, Adana Demirspor’un 33. dakikada oyundan çekilmesiyle sonuçlandı. Maç sonrasında Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY’IN TAVRI VE BEKLENTİLERİ

Beklenmedik bir durum yaşandığını dile getiren Öztürk, “Bazıları bekliyormuş herhalde, biz ne olduğunu anlamaya çalışırken twitler atılmaya başlandı. Demek ki bildikleri varmış. Hiçbir algı, hiçbir operasyon Galatasaray’ı yolundan döndüremeyecek. Ne Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ne de ikinci başkan Metin Korkmaz bir açıklama yapmadan, suyun öbür tarafından twitler görmeye başladık. Demek ki planları, hazırlıkları vardı. Yarın tüm Avrupa ve dünya medyasında göreceğiz, Türk futbolu adına hazin bir akşam.” şeklinde konuştu.