Öztürk’ün Avukatları Nakil İçin Uğraşıyor

RUMEYSA ÖZTÜRK’ÜN NAKLİ İÇİN HUKUKİ MÜCADELE

ABD’de, Filistin’e destek verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin Vermont eyaletine naklinin gecikmemesi için harekete geçiyor. Avukatlar, gerekli temyiz talebinin yapılacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Öztürk’ün Louisiana’daki gözaltı koşullarının sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği ifade edildi. Kalabalık ve yeterli havalandırması olmayan bir odada 23 kadınla kalan Öztürk’ün sık sık astım krizleri geçirdiği ve bu atakların giderek ağırlaştığı belirtildi. Önceki krizlerinin 5 ila 15 dakika sürdüğü, şu anda ise bu sürelerin 45 dakikaya kadar uzandığı aktarıldı.

GÖZALTINDAKİ OLUMSUZ KOŞULLAR

Açıklamada, Öztürk’ün yaklaşık 6 haftadır hem hukuka aykırı bir şekilde hem de sağlık açısından risk altında gözaltında tutulduğu vurgulandı. Türk öğrenci, böcek ve kemirgen dışkılarına maruz kaldığı, neredeyse hiç temiz hava alma şansının olmadığı, tıbbi müdahalelerinin geciktiği ve sağlık personelinin tutumunun ilgisiz olduğu ifade edildi. Massachusetts’teki bir federal yargıç, Öztürk’ün hukuki mücadelesinin Louisiana yerine Vermont’ta devam etmesi gerektiği yönünde karar verdi. Vermont’taki bir başka yargıç ise Öztürk’ün 1 Mayıs’a kadar Vermont’taki bir tesise naklini emretmişti. Ancak, ABD hükümeti bu karara 24 Nisan’da itiraz etti.

GÖZALTINA ALINMA OLAYI

Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alırken, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, “Hamas destekçisi” ve “İsrail karşıtı deliler” olarak tanımladığı 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtti. Federal yargıç Denise Casper, ICE görevlileri tarafından gözaltına alınan Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı aldı. Tufts Üniversitesi ise öğrencisinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye verdiği ifadede, Öztürk’ün tutuklanmasının “okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini” ve güvenlik endişeleri taşıdıklarını ifade etti.