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Dünya

“Pakistan’da Aşılama Ekibine Saldırı: 2 Polis”

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SAĞLIK EKİBİNE YAPILAN SALDIRI

Pakistan’da çocuk aşısı yapmak amacıyla seyahat eden sağlık ekibi silahlı saldırıya uğradı. Orakzai bölgesinde gerçekleşen bu saldırıda aşılama ekibine korumalık yapan 2 polis hayatını kaybetti.

ÇATIŞMA VE SONUÇLARI

Sağlık çalışanlarına destek veren polisler, 3 saldırgan ile çatışmaya girdi. Çatışmanın ardından, saldırganlardan 3’ü öldürüldü. Dawn gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası bir saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOCUK FELCİ AŞISI KAMPANYASI VE GÜNDEM

Aşı kampanyaları sayesinde bazı ülkelerde ortadan kaldırılan ya da büyük ölçüde azaltılan çocuk felci vakaları, özellikle aşı erişiminin sınırlı olduğu Afganistan ve Pakistan’da devam ediyor. Pakistan’da sağlık çalışanlarına yönelik sıkça yaşanan saldırılar, aşı kampanyalarının etkili bir şekilde yürütülmesini engelliyor. Pakistan, eylül ayında çocuk felci aşısı kampanyasını başlatmış ve 30 milyon çocuğun aşılanacağını duyurmuştu.

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