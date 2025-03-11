Pakistan’da Trene Silahlı Saldırı: 500 Rehine

BELUCİSTAN’DA TREN SALDIRISI

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, yaklaşık 500 kişinin bulunduğu bir trene silahlı saldırı yapıldığı bildirildi. Dawn Gazetesi’nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, Ketta’dan Hayber-Pahtunhva’daki Peşaver’e giden trenin hedef alındığını duyurdu. Rind, güvenlik güçlerinin bölgeye gönderildiğini ve olayın kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti. Demiryolları Kontrolörü Muhammad Kaşif, trenin Ketta’daki 8 numaralı tünelde silahlı kişilerce durdurulduğunu doğruladı. Kaşif, trenin içindeki yaklaşık 500 yolcu ve personele ulaşma çabalarının sürdüğünü bildirdi.

SAĞLIK DURUMU VE REHİNLER

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Waseem Baig, Sibi Hastanesi’nde acil durum ilan edildiğini ve ambulansların olay yerine yönlendirildiğini aktardı. Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıyı üstlenirken, yerel basındaki raporlar, yolculardan en az 100’ünün rehin alındığını öne sürüyor. Tren durdurulduğu bölgenin dağlık bir alan olması, saldırganların saklanmasını ve plan yapmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, saldırıda ölü ve yaralıların olma ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor.

PATAGONYA GÜVENLİK SORUNLARI

Pakistan’da silahlı saldırılar özellikle Afganistan sınırına yakın olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik grupları haklarının savunulması adına silahlı gruplar tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. İslamabad, Pakistan Talibanı’nın (TTP) Afganistan’da konumlandığını ve buradan saldırılarını organize ettiğini savunuyor. Öte yandan, Afganistan yönetimi bu iddiaları yalanlıyor. Belucistan’da ise BLA’nın eylemleri dikkat çekici hale geliyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan’dan ayrılmasını ve Beluç halkının bölgeyi yönetmesini talep ediyor.