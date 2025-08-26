Pakistan’daki Sel Felaketi Bilançosu Artıyor

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’DA YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Hindistan ve Pakistan, muson yağışları ile karşı karşıya kalıyor. Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana süregelen yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getiriyor. Ülkede meydana gelen doğal afetlerin etkileri son derece yıkıcı oldu.

800 CAN KAYBI VE SON DURUM

Pakistan’da devam eden şiddetli yağışların yol açtığı felaketler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 800’e yükseldi. Yerel yetkililer, olaysal durumu değerlendirerek bu trajedinin boyutlarını paylaştı.

HİNDİSTAN’DA TAHLİYELER YAPILIYOR

Hindistan’da da benzer şekilde yoğun yağışlar yaşanıyor ve bu durum nehirler ile barajların taşmasına sebep oluyor. Baraj kapaklarının açılmasıyla Sutlej ve Ravi nehirlerindeki su seviyeleri yükseldi. Bu gelişme sonucu, Pakistan’ın alçak kesimlerinde yaşayan yaklaşık 150 bin kişi güvenli bölgelere tahliye ediliyor.

ANI SEL BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), yaptığı açıklamada nehirlerin taşmasının çevre bölgelerde aniden sel baskını riski yarattığını belirtiyor. Ayrıca, NDMA, 10 Eylül’e kadar sürebilecek yeni şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.