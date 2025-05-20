Pakistan, Ordu Komutanı Asım Munir’i Terfi Etti

PAKİSTAN’DA TARİHİ BİR ATAMA

Başbakanlıktan gelen açıklamada, Pakistan’ın kabinesi, Hindistan ile yaklaşık otuz yıl süren en sert askeri çatışmanın ardından ordu komutanı General Asım Munir’in mareşalliğe terfi ettiğini duyurdu. Maraşel rütbesi, Pakistan’da yalnızca savaş zamanlarında seçilen ve orduda en yüksek yetkiye sahip olan bir pozisyon olarak biliniyor.

GEÇMİŞİNİN YANSIMALARI

Bu terfi, Pakistan’da en son mareşel rütbesini taşıyan Eyüp Han’ın 1959 yılındaki görevinden bu yana yaşanan bir gelişme. Tarihi bir atama olarak dikkat çeken bu olay, ülke güvenliği ve askeri strateji açısından önem taşıyor. Terfi, askeri liderliğin güçlenmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.