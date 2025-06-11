Pakistan Savunma Harcamaları Yüzde 20 Arttı

PAKİSTAN’DA MALI BÜTÇE TEKLİFİ SUNULDU

Pakistan, gerilimlerin artmasının ardından önlemlerini almak için 62,4 milyar dolarlık 2025-2026 mali bütçe teklifini Ulusal Meclis’e sundu.

SAVUNMA HARCMALARINDA ARTIŞ

Hindistan ile yaşanan gerginlik sonrası, savunma harcamaları için ayrılan bütçe, bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 20 oranında artırılarak 9 milyar dolar olarak belirlendi. Bu durum, ülkenin savunma politikalarını güçlendirme kararlılığını yansıtıyor.

VERGİ HEDEFİ BELİRLENDİ

62,4 milyar dolarlık bütçe, bir önceki döneme kıyasla yüzde 6,9 oranında düşürülmüş durumda. Bu mali bütçe içerisinde ayrıca 49,6 milyar dolarlık vergi tahsilat hedefi de konuldu.