Pakistan, Trump’ı 2026 Nobel Barış Adayı Gösterdi

PAKİSTAN TRUMP’I NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİYOR

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde gösterdiği “diplomatik rol ve liderlik” nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin azaltılmasında üstlendiği arabuluculuk rolünün, nükleer silaha sahip iki ülke arasında büyük çaplı bir çatışmanın önüne geçtiği ifade edildi.

TRUMP’IN ARABULUCULUK ROLÜNÜ VURGULADI

Açıklamada, “Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi” denildi. Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi kararı alınırken, ABD Başkanının çabalarının barışçıl çözüm ve diyalogdan yana olduğunu gösterdiği, bu durumun da “gerçek bir barış elçisi” kimliğini güçlendirdiği belirtildi.

KEŞMİR SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, Trump’ın Keşmir sorununu çözme konusundaki samimi arabuluculuk teklifleri de memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Bunun, “Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri” olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin, “pragmatik diplomasi ve etkin barış inşasının bir devamı” olduğu dile getirildi.

KÜRESEL İSTİKRAR ÜZERİNE ETKİNLİKLERİ DÖNÜYOR

Açıklamada, Trump’ın Orta Doğu’da Gazze’de yaşanan insani trajedi ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gibi meselelerde de küresel istikrar adına yapıcı bir rol üstlenmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi. Bu çerçevede, Trump’ın liderliğinin gelecekteki diplomatik çabalara katkı sağlayacağı umuluyor.