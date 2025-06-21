Pakistan, Trump’ı 2026 NOBEL Barış Ödülü’ne Aday Gösterdi

DİPLOMATİK ROLÜ VE LİDERLİĞİ GÖSTERİLDİ

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son gerilimde üstlendiği “diplomatik rol ve liderlik” nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi düşürmek için üstlendiği arabuluculuk görevine dikkat çekildi. Açıklamada, “Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi” ifadesi kullanıldı.

BARİŞÇIL ÇÖZÜM VE DİYALOG VURGUSU

Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin, barışçıl çözüm ve diyalog konusundaki çabalarını ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada, bu durumun Trump’ı “gerçek bir barış elçisi” konumuna getirdiği ifade edildi. Ayrıca, Trump’ın Keşmir sorununun çözümüne yönelik samimi arabuluculuk tekliflerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bu meselenin, “Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri” olduğuna ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

KÜRESEL İSTİKRAR ADINA UMUT VERİCİ ROL

Aynı açıklamada, Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin “pragmatik diplomasi ve etkin barış inşasının bir devamı” olduğu vurgulandı. Orta Doğu’daki insani trajediler ile bölgedeki gerilimlerin ardından, Trump’ın küresel istikrar adına yapıcı bir rol üstlenmeye devam etmesi beklentisi ifade edildi.