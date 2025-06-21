Pakistan, Trump’ı 2026 NOBEL Barış Ödülü’ne Aday Gösterdi

PAKİSTAN’DAN TRUMP’A NOMİNASYON

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizdeki “diplomatik rol ve liderlik” nedeni ile ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilimin çözümünde sağladığı arabuluculuk rolünün, nükleer güç sahibi iki ülke arasında geniş çaplı bir çatışmanın önüne geçtiği ifade edildi.

ATEŞKES VE ÇATIŞMA ENGELİ

Açıklamada, “Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi” denildi. Trump’ın 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesine dair kararın, ABD Başkanının barışçıl çözüm ve diyalog yönündeki çabalarını gösterdiğine dikkat çekildi. Bu durumun da onun “gerçek bir barış elçisi” kimliğini pekiştirdiği aktarıldı.

KEŞMİR SORUNU VE KÜRESEL İSTİKRAR

Açıklamada, ayrıca Trump’ın Keşmir sorununun çözümüne ilişkin samimi arabuluculuk tekliflerine memnuniyetle karşılandığı dile getirildi. Bu meselenin, “Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olduğu” ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan, Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin, “pragmatik diplomasi ve etkin barış inşasının bir devamı” olduğu belirtilerek, Orta Doğu’da Gazze’de yaşanan insani trajedi ve İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar gibi konularda da Trump’ın küresel istikrar adına yapıcı bir rol üstlenmeye devam etmesinin ümit edildiği ifade edildi.