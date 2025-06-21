Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterdi

Pakistan’ın Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne Aday Gösterme Kararı

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son kriz çerçevesinde gösterdiği “diplomatik rol ve liderlik” için ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermeyi kararlaştırdı. Pakistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimdeki arabuluculuk çabasının, nükleer silahlara sahip iki ülke arasında büyük bir çatışmayı önlediği ifade edildi.

Trump’ın Diplomatik Çabaları

Açıklamada, “Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi” denildi. Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilme kararının, barışçıl çözüm ve diyalog arayışındaki kararlılığını yansıttığı ve böylece “gerçek bir barış elçisi” kimliğini güçlendirdiği vurgulandı.

Keşmir Sorununun Çözümü Üzerine Önemli Vurgu

Ayrıca, açıklamada Trump’ın Keşmir sorununun çözümüne yönelik samimi arabuluculuk tekliflerini memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Bu meselenin “Güney Asya’daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engel” olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Orta Doğu’daki Rolü ve Umutlar

Öte yandan, Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin, “pragmatik diplomasi ve etkin barış inşasının bir devamı” olarak değerlendirildiği ifade edildi. Bunun yanında, Orta Doğu’da Gazze’de yaşanan insani trajedi ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının yarattığı gerilimler gibi konularda da Trump’ın küresel istikrar adına yapıcı bir rol üstlenmesi umuluyor.