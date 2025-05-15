Pakistan Ve Hindistan Arasındaki Ateşkes Uzatıldı

Ateşkesin Uzatılması ve Anlaşmanın Detayları

Hindistan’da 7 Mayıs’ta Pakistan’a yönelik düzenlenen saldırıların ardından artan gerginlik sonrasında uygulanan ateşkes, tarafların anlaşmasıyla uzatıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar, 10 Mayıs’ta yürürlüğe giren ateşkesin, askeri heyetlerin 14 Mayıs’ta gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda 18 Mayıs’a kadar uzatıldığını bildirdi. Dar, bu durumun yanı sıra, kalıcı bir çözüm için iki ülke arasında doğrudan siyasi diyalog yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Yükselen Gerginlik ve Son Gelişmeler

Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir bölgesinde bulunan Pahalgam kasabasında 22 Nisan’da gerçekleşen terör saldırısı, 26 sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı ve iki nükleer gücün arasında gerilimi artırdı. Hindistan, bu saldırının arkasında Pakistan’ın bulunduğunu ileri sürdü fakat İslamabad bu suçlamayı kesin bir dille yalanladı. Bunun ardından Hindistan, “Sindoor Operasyonu” adını verdiği askeri harekâtla, Pakistan’daki “terör altyapılarını” hedef aldığını duyurdu. Pakistan ise buna “Bunyan-un-Marsoos Operasyonu” ile karşılık verdi. Bu karşılıklı operasyonlar, her iki ülkede ağır kayıplara neden oldu ve Pakistan’da 51, Hindistan’da ise 31 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Ateşkesin uzatılması, bölgedeki gerginliğin azalması açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.