Palmiye Sitesi Davası’nda Cezalar Belli

DAVADA SAVCILIK MÜTALAASI VERİLDİ

Kahramanmaraş’ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılmasıyla ilgili olarak 1’i tutuklu, 1’i firari, 3 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan üst sınır olan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılması yönünde talepte bulundu. Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Palmiye Sitesi’nin 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde yıkılması, 150 kişinin ölümüne ve 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu olayla ilgili Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 4’üncü duruşması gerçekleştirildi.

DURUŞMA DETAYLARI VE TANIK BEYANI

Duruşmaya, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ise duruşmaya katılmadı. Duruşmanın başında, sitenin yapıldığı arsanın sahiplerinden Yüksel Erayman tanık olarak dinlendi. Erayman, yıkılan binalarla bir ilgisinin olmadığını ve binayı Ali Babaoğlu’nun yaptığını ifade etti. Daha önceki ifadesinde “Siteyi Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu yaptırdı” sözleri hatırlatıldığında, Erayman önceki ifadesini kabul etmedi.

Daha sonra sanıkların savunmalarına geçildi. Ali Babaoğlu, suçlamaları kabul etmedi ve tahliye talebinde bulundu. “İki rapor arasında çelişkiler var, bu nedenle yeni bir rapor alınması elzemdir. Ayrıca dükkanlarda defalarca tadilat yapılmıştır. Zeminden 2 metre su çıktığını görenler var. Bunların da dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi. Ömer Tarakçıoğlu ise daha önce savunmalarına ekleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Bu arada, sitenin yakınlarını kaybedenler sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını istedi.

SAKINCALI DURUMLAR ÜZERİNE MÜTALAA

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, dosyadaki bilirkişi raporlarıyla her 3 sanığın da bilinçli taksirle hareket ettiklerini ifade etti. Sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak siteyi inşa ettikleri, depremde sitenin yıkılmasına ve insanların ölüm ve yaralanmasına neden olarak ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçunu işledikleri belirtildi. Bu nedenle sanıkların bu suçtan 22 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmalarını ve hükmün açıklanmasıyla birlikte Ali Babaoğlu’nun tutukluluk halinin devam etmesini, Ömer Tarakçıoğlu ile Hacı Mehmet Ersoy’un da tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Haziran’a erteledi.