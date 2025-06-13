Palmiye Sitesi davasında mütalaa açıklandı

DAVADA SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Kahramanmaraş’ta 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi’nin depremde yıkılmasına ilişkin görülen davada, 1’i tutuklu, 1’i firari toplamda 3 sanık yargılandı. Savcı, mütalaasında sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan üst sınır olan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde Palmiye Sitesi’nin yıkılması sonucu 150 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Dava, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4’üncü kez görüldü.

DURUŞMAYA KATILIM OLMADI

Duruşmaya katılanlar arasında tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) ile ölenlerin yakınları yer aldı. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62), SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanırken, firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy (81) duruşmaya katılmadı. Dava sürecinde ilk olarak, sitenin yapıldığı arsanın sahiplerinden Yüksel Erayman tanık olarak dinlendi. Erayman, yıkılan binalarla bir ilgisi olmadığını ve binayı Ali Babaoğlu’nun yaptırdığını söyledi. Önceki ifadesindeki “Siteyi Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu yaptırdı” sözlerinin hatırlatılması üzerine Erayman, bu ifadesini kabul etmedi.

SANIKLARDAN SAVUNMALAR

Sanıkların savunma süreci başladı. Suçlamaları reddeden Ali Babaoğlu, tahliye talep ederek, “İki rapor arasında çelişkiler var, bu nedenle yeni bir rapor alınması elzemdir. Ayrıca dükkanlarda defalarca tadilat yapılmıştır. Zeminden 2 metre su çıktığını görenler var. Bunların dikkate alınmasını talep ediyorum” dedi. Ömer Tarakçıoğlu ise daha önce savunmalarına ekleyecek bir şeyinin olmadığını ifade etti. Sitede yakınlarını kaybedenler, sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını istedi.

SAVCI İTİRAZDA BULUNDU

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, dosyadaki bilirkişi raporlarıyla her 3 sanığın da bilinçli taksirle hareket ettiği sonucuna ulaşıldığını, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak siteyi inşa ettikleri ve deprem sonunda yıkılmasına neden olarak insanların ölüm ve yaralanmasına sebebiyet verdiklerinin sabit olduğunu belirtti. Bu nedenle sanıkların ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarını ve Ali Babaoğlu’nun tutukluluk halinin devamını, Ömer Tarakçıoğlu ile Hacı Mehmet Ersoy’un da tutuklanmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Haziran’a erteledi.