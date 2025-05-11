Palu Kalesi’nde Kazılar Başladı

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Başkanlığı, Palu ilçesinde yer alan yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Palu Kalesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları başlattı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç’tan bilgi aldı ve temsili olarak kazmayı vurdu. Vali Hatipoğlu’na, milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın yanı sıra Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da eşlik etti.

PALU KALESİ’NDE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK TARİH

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle yürütülecek olan bu kazılar, Urartu’dan Osmanlı’ya uzanan geniş tarihsel sürecin ortaya çıkarılmasını hedefliyor. Palu Kalesi’nde daha önce tespit edilen Urartu Dönemi’ne ait çivi yazılı yazıtlar, kaya mezarları, tapınak yapıları, su sarnıçları, tüneller ve kaya merdivenleri gibi birçok arkeolojik unsurun detaylı belgelenmesi ve yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

TURİZM DESTİNASYONU HEDEFLERİ

Kentte 3 bölgede daha kazı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Vali Hatipoğlu, “Bu çalışmalar Palu’nun, Elazığ’ın tamamının turizm destinasyonu açısından önemli. Murat’ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İnşallah ileride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek.” şeklinde açıklamada bulundu.