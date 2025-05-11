Palu Kalesi’nde Kazılar Başladı

ARKEOLOJİK KAZILAR BAŞLADI

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Başkanlığı tarafından Palu ilçesinde bulunan 3 bin yıllık tarihi Palu Kalesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç’tan bilgiler aldı ve temsili olarak kazmayı vurdu. Vali Hatipoğlu’na milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da eşlik etti.

TARİHİ YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARMA HEDEFİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleştirilecek kazılar, Urartu’dan Osmanlı dönemine kadar geniş bir tarihsel sürecin ortaya çıkarılmasını amaçlıyor. Palu Kalesi’nde daha önce tespit edilen Urartu Dönemi’ne ait çivi yazılı yazıtlar, kaya mezarları, tapınak yapıları, su sarnıçları, tüneller ve kaya merdivenleri gibi birçok arkeolojik unsurun detaylı bir şekilde belgelenmesi ve yeni buluntuların keşfedilmesi planlanıyor.

PAKU’YA DEĞİŞİM GETİRECEK

Vali Hatipoğlu, kentte 3 bölgede daha kazı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. “Bu çalışmalar Palu’nun, Elazığ’ın tamamının turizm destinasyonu açısından önemli. Murat’ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İnşallah ileride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek” açıklamasını yaptı.