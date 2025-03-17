Panama’da Trafo Patlaması Elektrik Kesintisi Yarattı

TRAFO PATLAMASI VE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Panama’nın La Chorrera kentinde bulunan Pan Am Santrali’nde gerçekleşen büyük bir trafo patlaması, ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintisine neden oldu. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan duruma ciddi bir tepki gösterdi.

“Boquete’de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim. Bu kadar kötü hizmet yeter!”

AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALE ÇABALARI

Panama Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo, patlamanın nedeninin trafo arızası olduğunu doğruladı. Rodriguez Crespo, elektrik kesintisinin en kısa sürede ortadan kaldırılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. Ancak kesintinin ne zaman sona ereceğine dair kesin bir tarih verilmedi.

Bu olay, Panama’nın başından geçen ilk büyük elektrik krizi değil. 2023 yılında yaşanan benzer bir trafo patlaması, ülkedeki milyonlarca kişi uzun süre elektriksiz kalmasına yol açmıştı. Bu kesinti, aynı zamanda enerji altyapısının zayıflığını tekrar gözler önüne sererken, vatandaşların sık sık meydana gelen kesintilerden duyduğu rahatsızlık da dile getirildi.