Panama’da Trafo Patlaması Elektrik Kesti

TRAFO PATLAMASI VE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Panama’nın La Chorrera kentinde yer alan Pan Am Santrali’nde büyük bir trafo patlaması meydana geldi. Bu olay, ülke genelinde geniş çapta elektrik kesintilerine yol açtı. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla kesintiye sert bir tepki gösterdi. “Boquete’de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim. Bu kadar kötü hizmet yeter!” dedi.

AÇIKLAMALAR VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Panama Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) Direktörü Zelmar Rodriguez Crespo, olayın trafo patlamasından kaynaklandığını doğruladı. Rodriguez Crespo, elektrik kesintisinin en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ancak, kesintinin ne zaman sona ereceğine dair kesin bir tarih verilmedi. Yetkililerden gelen bu açıklamalar, halkın geçirdiği sıkıntıları az da olsa hafifletmeyi amaçlıyor.

GEÇMİŞTEKİ ELEKTRİK KRİZLERİ

Bu olay, Panama’nın daha önce yaşadığı büyük elektrik krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında yaşanan benzer bir trafo patlaması, milyonlarca kişiyi uzun süre elektriksiz bırakmıştı. Bu benzer kesinti, enerji altyapısının zayıflığını bir kez daha gözler önüne serdi ve vatandaşlar, bu tür kesintilerin sık sık tekrar etmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.